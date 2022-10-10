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Украинцев попросили сегодня вечером ограничить потребление электроэнергии

Фото: потребление электроэнергии в Украине просят ограничить (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17.00 до 22.00. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко .

"В результате сегодняшнего обстрела рашистов, убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии", - написал он и добавил, что это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей.

Кроме того, народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Герус сообщил , что наиболее энергозатратными являются следующие приборы:

  • - электрообогреватели
  • - бойлеры
  • - кухонная электроплита,
  • - микроволновка,
  • - стиральная машина,
  • - электрический духовой шкаф,
  • - электрочайник (кофеварка),
  • - утюг
  • - посудомоечная машина
  • - кондиционер
  • - зарядные устройства
  • - пылесос
  • - компьютер
  • - телевизор

Напомним, утром 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар. В результате было повреждено 11 важных объектов инфраструктуры.

Из-за повреждений в Киеве и области применят веерные отключения электроэнергии для балансирования энергосистемы страны. Ожидается, что продолжительность отключений будет около двух часов.

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