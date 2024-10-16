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Українців попереджають про сильні заморозки: у яких областях буде найхолодніше вночі

Фото: Заморозки в Україні у жовтні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Синоптики попереджають українців про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Зокрема, у ніч на четвер, 17 жовтня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються сильні заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, у найближчі кілька ночей у більшості регіонів України очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі. 17 жовтня вночі температура повітря значно знизиться у західних, Житомирській та Вінницькій областях. 18 та 19 жовтня сильні заморозки очікуються також у західних, північних та більшості центральних і південних областей.

Температура знизиться до 0…+3°С. Синоптики попереджають про ІІ (помаранчевий) рівень небезпечності.

У яких областях очікуються заморозки (карта УкрГМЦ)

Раніше РБК-Україна розповідало, що до кінця тижня в Україні переважатиме суха погода, хоча вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі у більшості регіонів, крім південного сходу. Денна температура залишатиметься в межах 6-13 градусів тепла, а на Закарпатті та півдні може піднятися до 15 градусів. Після 20 жовтня прогнозується незначне потепління, і денні температури сягатимуть 15 градусів у більшості областей.

Також ми писали, що значно похолодало у Карпатах. Гору Піп Іван засипало снігом. На одній із одній із найвищих вершин українських Карпат стовпчики термометрів опустилися до -6°С. Рятувальники попереджають туристів про небезпечні умови у горах та просять утриматися від мандрівок, поки подорожувати стане безпечніше. Водночас тих, хто наважиться йти в гори, просять брати з собою зимове спорядження.

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