Морозно, хмарно та все у снігу: як виглядає засніжена гора Піп Іван (фото)

Зранку у середу, 16 жовтня, на горі Піп Іван у Карпатах хмарно і морозно. Також гора покрита шаром снігу.

Також туристам нагадують про те, що зараз варто вирушати у походи із зимовим спорядженням, лише за сприятливих умов. Не рекомендують мандрувати тим, хто не має відповідного досвіду.

Рятувальники застерігають від гірських прогулянок та наголошують, що гори – це не тільки краса, а й відповідальність. Зазначають, що через погодні умови зараз гірські прогулянки можуть бути небезпечними. Туристам рекомендують відкласти мандрівки до більш сприятливих умов.

Повідомляється, що сьогодні зранку на одній із найвищих вершин українських Карпат була обмежена видимість, вітер західний 10 м/с, а стовпчики термометрів опустилися до -6°С.

Раніше РБК-Україна розповідало, що 16 жовтня, в Україні очікуються заморозки на заході, а в інших регіонах вони можуть поширитися через антициклон. За словами синоптика Наталки Діденко, у західних областях вночі заморозки сягатимуть 0...-3°C, вдень буде +9...+12°C, на Закарпатті - до +16°C, без опадів і з сонцем.

На півночі можливі дощі, температура +8...+11°C. У центральних областях також місцями дощитиме, вдень +9...+13°C. На сході прогнозуються дощі, проте температура буде теплішою — +11...+14°C. На півдні йтимуть сильні дощі, вдень +11...+16°C.

Також ми писали, що восени 2024 року перші заморозки в Україні були зафіксовані в Карпатах, де вже навіть випав сніг. Зокрема, 1 жовтня на високогір'ї Карпат товщина снігового покриву досягла 13 см.

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