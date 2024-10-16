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Украинцев предупреждают о сильных заморозках: в каких областях будет холоднее всего ночью

Фото: Заморозки в Украине в октябре (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Синоптики предупреждают украинцев об опасных и стихийных метеорологических явлениях. В ночь на четверг, 17 октября, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются сильные заморозки.

По данным синоптиков, в ближайшие несколько ночей в большинстве регионов Украины ожидаются заморозки на почве и воздухе. 17 октября ночью температура воздуха значительно снизится в Западной, Житомирской и Винницкой областях. 18 и 19 октября сильные заморозки ожидаются в западных, северных и большинстве центральных и южных областей.

Температура снизится до 0…+3°С. Синоптики предупреждают о ІІ (оранжевом) уровне опасности.

В каких регионах ожидаются заморозки (карта УкрГМЦ)

Ранее РБК-Украина рассказывало, что до конца недели в Украине будет преобладать сухая погода, хотя ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе в большинстве регионов, кроме юго-востока. Дневная температура будет оставаться в пределах 6-13 градусов тепла, а на Закарпатье и юге может подняться до 15 градусов. После 20 октября прогнозируется незначительное потепление, и дневные температуры будут достигать 15 градусов в большинстве областей.

Также мы писали, что значительно похолодало в Карпатах. Гору Поп Иван засыпало снегом. На одной из самых высоких вершин украинских Карпат столбики термометров опустились до -6°С. Спасатели предупреждают туристов об опасных условиях в горах и просят воздержаться от путешествий, пока станет безопаснее. В то же время, тех, кто решится идти в горы, просят брать с собой зимнее снаряжение.

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