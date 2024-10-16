Украинцев предупреждают о сильных заморозках: в каких областях будет холоднее всего ночью

Ранее РБК-Украина рассказывало, что до конца недели в Украине будет преобладать сухая погода, хотя ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе в большинстве регионов, кроме юго-востока. Дневная температура будет оставаться в пределах 6-13 градусов тепла, а на Закарпатье и юге может подняться до 15 градусов. После 20 октября прогнозируется незначительное потепление, и дневные температуры будут достигать 15 градусов в большинстве областей.

Также мы писали, что значительно похолодало в Карпатах. Гору Поп Иван засыпало снегом. На одной из самых высоких вершин украинских Карпат столбики термометров опустились до -6°С. Спасатели предупреждают туристов об опасных условиях в горах и просят воздержаться от путешествий, пока станет безопаснее. В то же время, тех, кто решится идти в горы, просят брать с собой зимнее снаряжение.

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