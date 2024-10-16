Імовірність заморозків менше. Синоптик розповіла, чи повернеться тепло в Україну

Очікується, що до кінця поточного тижня в Україні переважатиме погода без опадів, хоча вночі у більшості регіонів можливі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі.

Коли погода в Україні може стати теплішою

"Зараз ще середина жовтня. І, звичайно, погодні умови в нас можуть бути досить різноманітними. Але наразі в нас... починається зміна повітряних потоків. І зараз будуть надходити повітряні маси з північних широт", - розповіла експерт.

З огляду на це найближчими днями українцям прогнозують певне зниження нічних температур - аж до заморозків на поверхні ґрунту та у повітрі в більшості регіонів (крім південного сходу).

"Вже з четверга (17 жовтня, - Ред.) буде впливати поле високого тиску. Саме воно нам і забезпечить ось ці заморозки. Тому що будуть прояснення, і, відповідно, ночі будуть холодні", - пояснила представниця УкрГМЦ.

Тим часом денні температури залишаться приблизно такими ж, як і зараз - від 6 до 13 градусів за Цельсієм. Дещо тепліше може бути на Закарпатті та на півдні України - до 15 градусів вище нуля.

Крім того, денні температури для українців у цей період можуть бути більш комфортними, тому що буде менше вітру.

"Певне, скажімо так, підвищення температури, хоча особливо це підвищенням і не назвеш, але все одно, хоча б зменшення імовірності заморозків очікується після 20 числа (неділі, 20 жовтня, - Ред.). На початку третьої декади жовтня", - наголосила Птуха.

Вона уточнила, що у цей період (впродовж кількох днів) стовпчики термометрів можуть фіксувати більш високі значення температури.

"І ось ці +15, наприклад, в денні години, будуть вже не тільки по півдню України та Закарпаттю, а, все ж таки, у більшості областей температура вже досягатиме 15 градусів тепла", - підсумувала синоптик.