ua en ru
Ср, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Імовірність заморозків менше. Синоптик розповіла, чи повернеться тепло в Україну

Середа 16 жовтня 2024 08:00
UA EN RU
Імовірність заморозків менше. Синоптик розповіла, чи повернеться тепло в Україну Українцям прогнозують короткочасне зменшення імовірності нічних заморозків (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Очікується, що до кінця поточного тижня в Україні переважатиме погода без опадів, хоча вночі у більшості регіонів можливі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Коли погода в Україні може стати теплішою

"Зараз ще середина жовтня. І, звичайно, погодні умови в нас можуть бути досить різноманітними. Але наразі в нас... починається зміна повітряних потоків. І зараз будуть надходити повітряні маси з північних широт", - розповіла експерт.

З огляду на це найближчими днями українцям прогнозують певне зниження нічних температур - аж до заморозків на поверхні ґрунту та у повітрі в більшості регіонів (крім південного сходу).

"Вже з четверга (17 жовтня, - Ред.) буде впливати поле високого тиску. Саме воно нам і забезпечить ось ці заморозки. Тому що будуть прояснення, і, відповідно, ночі будуть холодні", - пояснила представниця УкрГМЦ.

Тим часом денні температури залишаться приблизно такими ж, як і зараз - від 6 до 13 градусів за Цельсієм. Дещо тепліше може бути на Закарпатті та на півдні України - до 15 градусів вище нуля.

Крім того, денні температури для українців у цей період можуть бути більш комфортними, тому що буде менше вітру.

"Певне, скажімо так, підвищення температури, хоча особливо це підвищенням і не назвеш, але все одно, хоча б зменшення імовірності заморозків очікується після 20 числа (неділі, 20 жовтня, - Ред.). На початку третьої декади жовтня", - наголосила Птуха.

Вона уточнила, що у цей період (впродовж кількох днів) стовпчики термометрів можуть фіксувати більш високі значення температури.

"І ось ці +15, наприклад, в денні години, будуть вже не тільки по півдню України та Закарпаттю, а, все ж таки, у більшості областей температура вже досягатиме 15 градусів тепла", - підсумувала синоптик.

Якою може бути цьогорічна зима

Нагадаємо, дещо раніше Птуха розповідала, що впродовж поточного осіннього періоду (попри холодний період на початку жовтня у західних областях), спостерігалась тенденція вищих за кліматичну норму температур.

Зважаючи на тенденції останніх років і попередні прогнози синоптиків, цьогорічна зима в Україні може бути не занадто суворою. Експерт пояснила, що йдеться, зокрема, про "все більше періодів із теплими днями і все менше - з холодними".

Читайте також, про яку нову шахрайську схему в мережі попередили українців на тлі підготовки до зими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві
NEWS
"Експедиційний корпус": чого очікувати від залучення військових КНДР до війни проти України
"Експедиційний корпус": чого очікувати від залучення військових КНДР до війни проти України
DAILY
В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам