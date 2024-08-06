Українців попереджають про повернення спеки, яка розпочнеться "незвично": коли її чекати

У деякі регіони України, згідно з прогнозами синоптиків, може повернутись спека.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо та з яких регіонів почнеться зміна погодніх умов.
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, сильна спека в Україну повернеться, найімовірніше, з 15 серпня.
Вона уточнила, що розпочнеться цей процес "дещо незвично", оскільки спершу температура повітря суттєво зросте у західних областях України.
"А вже потім пошириться на центр, північ, південь та схід", - додала експерт.
Допис Діденко у соцмережі (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Водночас метеоролог наголошує: "прогноз завжди потребує уточнення".
Варто зазначити, що кілька днів тому Діденко опублікувала карту, на якій було видно, що 15 серпня в Україні подекуди можуть фіксуватись температури до 40 градусів за Цельсієм.
Попередній прогноз (карта: facebook.com/tala.didenko)
За словами синоптика, надовго підвищені температури затриматись в Україні не повинні (хоча виключенням можуть стати південні області).
Крім того, це вже "буде середина серпня, а не липня", тож ночі "повинні бути свіжими та контрастними".
В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що в середу, 7 серпня, на території нашої країни очікується мінлива хмарність.
Короткочасні дощі та грози можливі:
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі: 13-18°С, на півдні країни: 17-22°С.
Вдень у західних, північних та більшості центральних областей: 22-27°С, на решті території: 26-31°С.
У Карпатах вночі: 8-13°С, вдень: 17-22°С.
Прогноз погоди на середу, 7 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Крім того, в Гідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди до кінця поточного робочого тижня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як липнева спека вплинула на річки України та де ситуація найгірша.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Наталки Діденко у Facebook, Український гідрометеорологічний центр.
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