Українців попереджають про повернення спеки, яка розпочнеться "незвично": коли її чекати

Коли й куди саме може повернутись спека

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, сильна спека в Україну повернеться, найімовірніше, з 15 серпня.

Вона уточнила, що розпочнеться цей процес "дещо незвично", оскільки спершу температура повітря суттєво зросте у західних областях України.

"А вже потім пошириться на центр, північ, південь та схід", - додала експерт.

Допис Діденко у соцмережі (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Водночас метеоролог наголошує: "прогноз завжди потребує уточнення".

Варто зазначити, що кілька днів тому Діденко опублікувала карту, на якій було видно, що 15 серпня в Україні подекуди можуть фіксуватись температури до 40 градусів за Цельсієм.

Попередній прогноз (карта: facebook.com/tala.didenko)

За словами синоптика, надовго підвищені температури затриматись в Україні не повинні (хоча виключенням можуть стати південні області).

Крім того, це вже "буде середина серпня, а не липня", тож ночі "повинні бути свіжими та контрастними".

Якої погоди чекати найближчими днями

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що в середу, 7 серпня, на території нашої країни очікується мінлива хмарність.

Короткочасні дощі та грози можливі:

вночі - у більшості північних областей, а також у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях

вдень - на всій території, крім заходу, Луганської та Донецької областей

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі: 13-18°С, на півдні країни: 17-22°С.

Вдень у західних, північних та більшості центральних областей: 22-27°С, на решті території: 26-31°С.

У Карпатах вночі: 8-13°С, вдень: 17-22°С.

Прогноз погоди на середу, 7 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, в Гідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди до кінця поточного робочого тижня.