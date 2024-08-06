Украинцев предупреждают о возвращении жары, которая начнется "необычно": когда ее ждать

В некоторые регионы Украины, по прогнозам синоптиков, может вернуться жара.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно и с каких регионов начнется изменение погодных условий.
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, сильная жара в Украину вернется, скорее всего, с 15 августа.
Она уточнила, что этот процесс начнется "несколько необычно", поскольку сначала температура воздуха существенно вырастет в западных областях Украины.
"А потом уже распространится на центр, север, юг и восток", - добавила эксперт.
Публикация Диденко в соцсети (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
В то же время метеоролог подчеркивает: "прогноз всегда нуждается в уточнении".
Стоит отметить, что несколько дней назад Диденко опубликовала карту, на которой было видно, что 15 августа в Украине могут фиксироваться температуры до 40 градусов по Цельсию.
Предварительный прогноз (карта: facebook.com/tala.didenko)
По словам синоптика, надолго повышенные температуры задержаться в Украине не должны (хотя исключением могут стать южные области).
Кроме того, это уже "будет середина августа, а не июля", поэтому ночи "должны быть свежими и контрастными".
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что в среду, 7 августа, на территории нашей страны ожидается переменная облачность.
Возможен дождь и грозы:
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью: 13-18°С, на юге страны: 17-22°С.
Днем в западных, северных и большинстве центральных областей: 22-27°С, на остальной территории: 26-31°С.
В Карпатах ночью: 8-13°С, днем: 17-22°С.
Прогноз погоды на среду, 7 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)
Кроме того, в Гидрометцентре обнародовали прогноз погоды до конца текущей рабочей недели.
Напомним, ранее мы рассказывали, как июльская жара повлияла на реки Украины и где ситуация самая плохая.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Наталки Диденко в Facebook, Украинский гидрометеорологический центр.
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