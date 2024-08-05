Як липнева спека вплинула на річки України і де ситуація найгірша

Липень 2024 року був спекотним не лише для українців, про що свідчить новий світовий температурний максимум . На тлі погодніх умов і воєнних викликів деякі річки України обміліли та відповідають критеріям маловоддя (гідрологічної посухи).

РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру розповідає, в яких річках нашої країни води зараз замало, а де - навпаки забагато.

Тим часом на річці Інгулець (у районі Кривого Рогу) водність становила 231% - внаслідок подачі води каналом "Дніпро - Інгулець".

Більша за норму (139-161%) водність у липні 2024 року спостерігалася:

Близькою до норми (83-120%) водність впродовж липня поточного року спостерігалася:

Уточнюється, що на річці Південний Буг - у створі Підгір'я - водність досягнула основного критерію маловоддя і дорівнювала 20% норми липня.

Крім того, маловоддя утримувалося :

Згідно з отриманими даними, маловоддя встановилося на нижній ділянці річки Синюха (басейн Південного Бугу) - 11% норми липня та 14% наймаловоднішого місяця.

Мета такого дослідження - оцінювання настання (ймовірності настання) маловоддя на річках, гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення.

Оперативну оцінку водності основних річок України за липень 2024 року у створах діючих гідрологічних постів виконав Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких регіонах України та де саме можна відпочити біля водойм.

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