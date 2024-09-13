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Українців попереджають про небезпеку через значні опади та грози: про що йдеться

П'ятниця 13 вересня 2024 17:10
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Українців попереджають про небезпеку через значні опади та грози: про що йдеться Рівень води в деяких річках може піднятись через зливи (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Найближчими днями українцям у низці регіонів прогнозують несприятливі погодні умови - значні опади та грози. Через це рівень води на деяких річках може суттєво піднятися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Де ситуація може бути найгіршою

Згідно з інформацією Гідрометцентру, впродовж суботи (14 вересня) й неділі (15 вересня), внаслідок очікуваних дощів, місцями значних та сильних, підвищення рівнів води ймовірне:

  • на річках Закарпатської області - на 0,5-1,5 м
  • у нижніх течіях Боржави - до 2 м
  • на річках суббасейнів Пруту та Сірету - на 0,5-1,5 м

Крім того, впродовж 14-16 вересня ймовірне формування дощового паводку з підвищенням рівнів води:

  • на річках басейнів Дністра та Сяну у Львівській та Івано-Франківській областях - на 0,5-1,5 м, місцями - до 2 м
  • на лівих притоках Дністра в Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях - на 0,3-1,0 м (із можливим початковим виходом води на заплаву)

Українців попереджають про небезпеку через значні опади та грози: про що йдеться

Небезпечні гідрологічні явища найближчими днями (карта: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається також, що в місцях проходження сильних злив:

  • може відбуватися формування значного схилового та місцевого стоку
  • може відбуватися стрімке підвищення рівнів води до 2,0 м на малих водотоках
  • існує загроза формування локальних селевих потоків - у гірських районах
  • можлива загроза затоплення ділянки ґрунтової автодороги на ділянці Прута "Чернівці - державний кордон" (біля села Петраші Вижницького району Чернівецької області)

Крім того, впродовж 14-16 вересня формування дощового паводку з підвищенням рівнів води на 0,2-0,8 м очікується на річках суббасейну Західного Бугу.

Українців попереджають про небезпеку через значні опади та грози: про що йдетьсяУкраїнців попереджають про небезпеку через значні опади та грози: про що йдеться

Попередження про гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чим може бути небезпечний дефіцит опадів

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні на початку осені переважала аномально тепла для вересня погода, через що майже на всій території країни зберігався жорсткий дефіцит опадів.

Крім того, ми пояснювали, чим це може бути небезпечно й для кого саме.

Читайте також, що варто знати про так звану метеорологічну осінь і коли до українців може завітати "бабине літо".

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