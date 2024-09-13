Українців попереджають про небезпеку через значні опади та грози: про що йдеться

Найближчими днями українцям у низці регіонів прогнозують несприятливі погодні умови - значні опади та грози. Через це рівень води на деяких річках може суттєво піднятися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Крім того, впродовж 14-16 вересня формування дощового паводку з підвищенням рівнів води на 0,2-0,8 м очікується на річках суббасейну Західного Бугу.

Зазначається також, що в місцях проходження сильних злив:

Крім того, впродовж 14-16 вересня ймовірне формування дощового паводку з підвищенням рівнів води:

Чим може бути небезпечний дефіцит опадів

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні на початку осені переважала аномально тепла для вересня погода, через що майже на всій території країни зберігався жорсткий дефіцит опадів.

Крім того, ми пояснювали, чим це може бути небезпечно й для кого саме.

Читайте також, що варто знати про так звану метеорологічну осінь і коли до українців може завітати "бабине літо".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.