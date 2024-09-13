Украинцев предупреждают об опасности из-за значительных осадков и гроз: о чем речь

В ближайшие дни украинцам в ряде регионов прогнозируют неблагоприятные погодные условия - значительные осадки и грозы. Поэтому уровень воды на некоторых реках может существенно подняться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Кроме того, в течение 14-16 сентября формирование дождевого паводка с повышением уровней воды на 0,2-0,8 м ожидается на реках суббассейна Западного Буга.

Отмечается также, что в местах прохождения сильных ливней:

Кроме того, в течение 14-16 сентября вероятно формирование дождевого паводка с повышением уровней воды:

Согласно информации Гидрометцентра, в течение субботы (14 сентября) и воскресенья (15 сентября), в результате ожидаемых дождей, местами значительных и сильных, повышение уровней воды вероятно:

Чем может быть опасен дефицит осадков

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине в начале осени преобладала аномально теплая для сентября погода, из-за чего почти на всей территории страны сохранялся жесткий дефицит осадков.

Кроме того, мы объясняли, чем это может быть опасно и для кого именно.

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