Украинцев предупреждают об опасности из-за значительных осадков и гроз: о чем речь
В ближайшие дни украинцам в ряде регионов прогнозируют неблагоприятные погодные условия - значительные осадки и грозы. Поэтому уровень воды на некоторых реках может существенно подняться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Где ситуация может быть самой плохой
Согласно информации Гидрометцентра, в течение субботы (14 сентября) и воскресенья (15 сентября), в результате ожидаемых дождей, местами значительных и сильных, повышение уровней воды вероятно:
- на реках Закарпатской области - на 0,5-1,5 м
- в нижних течениях Боржавы - до 2 м
- на реках суббассейнов Прута и Сирета - на 0,5-1,5 м
Кроме того, в течение 14-16 сентября вероятно формирование дождевого паводка с повышением уровней воды:
- на реках бассейнов Днестра и Сяна во Львовской и Ивано-Франковской областях - на 0,5-1,5 м, местами - до 2 м
- на левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях - на 0,3-1,0 м (с возможным начальным выходом воды на пойму)
Опасные гидрологические явления в ближайшие дни (карта: facebook.com/UkrHMC)
Отмечается также, что в местах прохождения сильных ливней:
- может происходить формирование значительного склонового и местного стока
- может происходить стремительное повышение уровней воды до 2,0 м на малых водотоках
- существует угроза формирования локальных селевых потоков - в горных районах
- возможна угроза затопления участка грунтовой автодороги на участке Прута "Черновцы - государственная граница" (возле села Петраши Вижницкого района Черновицкой области)
Кроме того, в течение 14-16 сентября формирование дождевого паводка с повышением уровней воды на 0,2-0,8 м ожидается на реках суббассейна Западного Буга.
Предупреждение о гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чем может быть опасен дефицит осадков
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине в начале осени преобладала аномально теплая для сентября погода, из-за чего почти на всей территории страны сохранялся жесткий дефицит осадков.
Кроме того, мы объясняли, чем это может быть опасно и для кого именно.
Читайте также, что стоит знать о так называемой метеорологической осени и когда к украинцам может прийти "бабье лето".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.