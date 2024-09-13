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Украинцев предупреждают об опасности из-за значительных осадков и гроз: о чем речь

Пятница 13 сентября 2024 17:10
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Украинцев предупреждают об опасности из-за значительных осадков и гроз: о чем речь Уровень воды в некоторых реках может подняться из-за ливней (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшие дни украинцам в ряде регионов прогнозируют неблагоприятные погодные условия - значительные осадки и грозы. Поэтому уровень воды на некоторых реках может существенно подняться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где ситуация может быть самой плохой

Согласно информации Гидрометцентра, в течение субботы (14 сентября) и воскресенья (15 сентября), в результате ожидаемых дождей, местами значительных и сильных, повышение уровней воды вероятно:

  • на реках Закарпатской области - на 0,5-1,5 м
  • в нижних течениях Боржавы - до 2 м
  • на реках суббассейнов Прута и Сирета - на 0,5-1,5 м

Кроме того, в течение 14-16 сентября вероятно формирование дождевого паводка с повышением уровней воды:

  • на реках бассейнов Днестра и Сяна во Львовской и Ивано-Франковской областях - на 0,5-1,5 м, местами - до 2 м
  • на левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях - на 0,3-1,0 м (с возможным начальным выходом воды на пойму)

Украинцев предупреждают об опасности из-за значительных осадков и гроз: о чем речь

Опасные гидрологические явления в ближайшие дни (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается также, что в местах прохождения сильных ливней:

  • может происходить формирование значительного склонового и местного стока
  • может происходить стремительное повышение уровней воды до 2,0 м на малых водотоках
  • существует угроза формирования локальных селевых потоков - в горных районах
  • возможна угроза затопления участка грунтовой автодороги на участке Прута "Черновцы - государственная граница" (возле села Петраши Вижницкого района Черновицкой области)

Кроме того, в течение 14-16 сентября формирование дождевого паводка с повышением уровней воды на 0,2-0,8 м ожидается на реках суббассейна Западного Буга.

Украинцев предупреждают об опасности из-за значительных осадков и гроз: о чем речьУкраинцев предупреждают об опасности из-за значительных осадков и гроз: о чем речь

Предупреждение о гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чем может быть опасен дефицит осадков

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине в начале осени преобладала аномально теплая для сентября погода, из-за чего почти на всей территории страны сохранялся жесткий дефицит осадков.

Кроме того, мы объясняли, чем это может быть опасно и для кого именно.

Читайте также, что стоит знать о так называемой метеорологической осени и когда к украинцам может прийти "бабье лето".

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