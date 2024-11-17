Українців попередили про затримки потягів через масштабну атаку РФ

Наслідки атаки РФ

Сьогодні, 17 листопада, Росія завдала найпотужнішого удару за останні три місяці. Як повідомив президент Володимир Зеленський, РФ випустила близько 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили понад 140 ворожих цілей.

Ворог спрямував удар по об'єкти енергетики. Атаковані об'єкти генерації, зокрема теплоелектростанції, а також об’єкти передачі електроенергії. Через обстріл по Україні запровадили аварійні відключення світла.

Через атаку у Миколаєві та Львівській області є жертви, у Києві, Дніпрі, Кременчуці і Запоріжжі є постраждалі.

У Дніпропетровській області росіяни вдарили по депо, двоє залізничників загинули, ще троє поранені. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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