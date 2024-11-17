Українців попередили про затримки потягів через масштабну атаку РФ

Через масовану атаку ворога 17 листопада по Україні були знеструмлені кілька ділянок залізниці. Українців попередили про затримки потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Були знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. Станом на 10:20 знеструмлені колії під'єднали до сусідніх підстанцій, більшість поїздів продовжують рух штатними електровозами.
На дільницях, де електропостачання поки не відновлено, поїзди рухаються під резервними тепловозами.
З затримкою курсують потяги:
Стежити за затримками потягів можна за посиланням.
Сьогодні, 17 листопада, Росія завдала найпотужнішого удару за останні три місяці. Як повідомив президент Володимир Зеленський, РФ випустила близько 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили понад 140 ворожих цілей.
Ворог спрямував удар по об'єкти енергетики. Атаковані об'єкти генерації, зокрема теплоелектростанції, а також об’єкти передачі електроенергії. Через обстріл по Україні запровадили аварійні відключення світла.
Через атаку у Миколаєві та Львівській області є жертви, у Києві, Дніпрі, Кременчуці і Запоріжжі є постраждалі.
У Дніпропетровській області росіяни вдарили по депо, двоє залізничників загинули, ще троє поранені. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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