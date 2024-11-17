Украинцев предупредили о задержках поездов из-за масштабной атаки РФ

Из-за массированной атаки врага 17 ноября по Украине было обесточено несколько участков железной дороги. Украинцев предупредили о задержках поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Было обесточено несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. По состоянию на 10:20 обесточенные пути подключили к соседним подстанциям, большинство поездов продолжают движение по штатным электровозам.
На участках, где электроснабжение пока не восстановлено, поезда двигаются под резервными тепловозами.
С задержкой курсируют поезда:
Следить за задержками поездов можно по ссылке.
Сегодня, 17 ноября, Россия нанесла самый мощный удар за последние три месяца. Как сообщил президент Владимир Зеленский, РФ выпустила около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 вражеских целей.
Враг направил удар по объектам энергетики. Атакованные объекты генерации, в частности, теплоэлектростанции, а также объекты передачи электроэнергии. Из-за обстрела по Украине ввели аварийные отключения света.
Из-за атаки в Николаеве и Львовской области есть жертвы, в Киеве, Днепре, Кременчуге и Запорожье есть пострадавшие.
В Днепропетровской области россияне ударили по депо, двое железнодорожников погибли, еще трое ранены. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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