Украинцев предупредили о задержках поездов из-за масштабной атаки РФ

Было обесточено несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. По состоянию на 10:20 обесточенные пути подключили к соседним подстанциям, большинство поездов продолжают движение по штатным электровозам.

На участках, где электроснабжение пока не восстановлено, поезда двигаются под резервными тепловозами.

С задержкой курсируют поезда:

№51 Запорожье - Одесса;

№207 Харьков - Одесса;

№25/135 Ясиня, Черновцы - Одесса;

№78 Ковель - Одесса;

№87 Запорожье - Ковель;

№59 Харьков - Одесса.

Следить за задержками поездов можно по ссылке.