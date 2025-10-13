Українців попередили про затримки на кордоні з Польщею: у чому причина

З 15 жовтня до 15 грудня 2025 року у пункті пропуску "Краківець-Корчова" можливе уповільнення руху вантажного транспорту. Як повідомляє польська сторона, це пов’язано з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів та монтажем нових систем радіаційного контролю.

Водіїв просять враховувати можливі затримки під час планування поїздок і, за можливості, обирати альтернативні пункти перетину кордону.

Дізнатися про накопичення автомобілів перед пунктом пропуску можна за допомогою спеціальної карти.