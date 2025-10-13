RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украинцев предупредили о задержках на границе с Польшей: в чем причина

Иллюстративное фото: украинцев предупредили о задержках на границе с Польшей (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинцев предупредили о замедлении движения грузового транспорта в п/п "Краковец-Корчева". которое продлится в течение двух месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу.

С 15 октября до 15 декабря 2025 года в пункте пропуска "Краковец-Корчова" возможно замедление движения грузового транспорта. Как сообщает польская сторона, это связано с проведением профилактического обслуживания весовых комплексов и монтажом новых систем радиационного контроля.

Водителей просят учитывать возможные задержки при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пересечения границы.

Узнать о накоплении автомобилей перед пунктом пропуска можно с помощью специальной карты.

 

Напомним, с 12 октября Европейский Союз внедрил новую биометрическую систему контроля на границах. Она заменит традиционные штампы в паспортах и будет фиксировать данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с УкраинойПольшаГосударственная таможенная служба