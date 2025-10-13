Украинцев предупредили о задержках на границе с Польшей: в чем причина

С 15 октября до 15 декабря 2025 года в пункте пропуска "Краковец-Корчова" возможно замедление движения грузового транспорта. Как сообщает польская сторона, это связано с проведением профилактического обслуживания весовых комплексов и монтажом новых систем радиационного контроля.

Водителей просят учитывать возможные задержки при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пересечения границы.

Узнать о накоплении автомобилей перед пунктом пропуска можно с помощью специальной карты.