Украинцев предупредили о задержках на границе с Польшей: в чем причина

Украинцев предупредили о замедлении движения грузового транспорта в п/п "Краковец-Корчева". которое продлится в течение двух месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу.
С 15 октября до 15 декабря 2025 года в пункте пропуска "Краковец-Корчова" возможно замедление движения грузового транспорта. Как сообщает польская сторона, это связано с проведением профилактического обслуживания весовых комплексов и монтажом новых систем радиационного контроля.
Водителей просят учитывать возможные задержки при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пересечения границы.
Узнать о накоплении автомобилей перед пунктом пропуска можно с помощью специальной карты.
Напомним, с 12 октября Европейский Союз внедрил новую биометрическую систему контроля на границах. Она заменит традиционные штампы в паспортах и будет фиксировать данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев