Українців попередили про затримки на кордоні з Польщею в Рава-Руській: в чому причина

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно два тижні. За цей час можливі значні затримки руху для всіх типів транспорту, включаючи вантажні та легкові автомобілі, особливо у напрямку "в’їзд в Україну".

Державна прикордонна служба України закликає громадян і транспортні компанії уважно стежити за офіційними повідомленнями щодо ситуації на кордоні та дотримуватись рекомендацій щодо маршруту, щоб уникнути незручностей під час перетину.

Прикордонна служба просить з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з цим процесом.