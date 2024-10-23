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Украинцев предупредили о задержках на границе с Польшей в Рава-Русской: в чем причина

Фото: пограничники предупреждают о ремонтных работах(Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Пункт пропуска с 24 октября на украинско-польской границе "Рава-Русская - Гребенное" ограничит работу. Ограничения связаны с ремонтными работами.

Ремонтные работы продлятся примерно две недели. В этот период возможны значительные задержки движения для всех типов транспорта, включая грузовые и легковые автомобили, особенно в направлении "въезд в Украину".

Государственная пограничная служба Украины призывает граждан и транспортные компании внимательно следить за официальными сообщениями относительно ситуации на границе и соблюдать рекомендации по маршруту, чтобы избежать неудобств при пересечении.

Пограничная служба просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с этим процессом.

Напомним, что Европейский Союз решил снова отложить внедрение системы въезда и выезда. Начальная дата была назначена на 10 ноября этого года.

Кроме того, при выезде за границу на собственном авто понадобится международный договор страхования "Зеленая карта". Это автострахование гражданско-правовой ответственности - обязательно для водителей, следующих в другие страны.

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Граница с Украиной