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В ЄС відклали нововведення щодо перетину кордону

П'ятниця 11 жовтня 2024 21:13
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В ЄС відклали нововведення щодо перетину кордону Фото: Європейський Союз вирішив знову відкласти нововведення щодо перетину кордону (facebook.com VNcustomUA)
Автор: Каріна Левицька

Європейський Союз вирішив знову відкласти впровадження системи в’їзд та виїзду (EES). Початкова дата була призначена на 10 листопада цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Schengen News.

Комісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон оголосила, що дата запуску 10 листопада більше не розглядається,

Вона також зазначила, що план змінили оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди висловили свою неготовність. Дані країни заявили, що їхні прикордонні комп’ютерні системи не можуть бути готові вчасно.

Висловлюючи занепокоєння ситуацією, комісар Йоханссон сказала, що вона сподівається, що ЄС зможе розпочати впровадження ЄЕС якнайшвидше, підкресливши, що наразі немає нових часових рамок.

"Я сподіваюся, що ми зможемо почати якнайшвидше, але наразі немає нового графіка. Це також залежить від правової оцінки, яку ми зробимо, і ми над нею зараз працюємо", - додала Йоханссон.

Як альтернативу Йоханссон зазначила, що ЄС зараз розглядає поетапний запуск ЄЕС. Проте вона підкреслила, що навіть якщо таке рішення буде прийнято, поетапне запровадження не розпочнеться 10 листопада.

Нагадаємо, що вчора американські ЗМІ повідомляли, що у ЄС вирішили поки що не зобов'язувати здавати відбитки пальців для в'їзду.

Зазначимо, що система зняття відбитків пальців та біометричних даних для пасажирів при в'їзді до ЄС є частиною ширшої ініціативи Євросоюзу для посилення безпеки та контролю за міграцією.

Зауважимо, що раніше РБК-Україна повідомляло, що на кордонах ЄС з'являться термінали самообслуговування.

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