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Виїзд за кордон на власному авто: який важливий документ потрібен і як його оформити

Україна, Субота 14 вересня 2024 05:08
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Виїзд за кордон на власному авто: який важливий документ потрібен і як його оформити Фото: як оформити "Зелену картку" для виїзду за кордон на власному авто (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

При виїзді за кордон на власному авто необхідна "Зелена картка". Українцям пояснили що це та як її оформити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Уряд online.

"При виїзді за кордон на власному авто знадобиться міжнародний договір страхування "Зелена картка". Це автострахування цивільно-правової відповідальності - обов’язкове для водіїв, що прямують в інші країни", - йдеться у повідомленні.

Цей документ забезпечить відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП з вини страхувальника за кордоном.

Що треба для оформлення "Зеленої картки"

Для оформлення знадобляться:

  • свідоцтво про реєстрацію автомобіля (технічний паспорт);
  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код (для фізичних осіб) / код ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

"Оформити страховку в електронній чи паперовій формі можна в страховиків, що є повними членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) або у страхових агентів страховика - повного члена МТСБУ", - зазначають спеціалісти.

Перевірити статус сертифіката "Зелена картка" можна на сайті МТСБУ.

Виїзд за кордон

З 24 лютого 2022 року в Україні діє військовий стан та мобілізація через масштабне вторгнення РФ. У зв'язку з цим чоловіки від 18 до 60 років не можуть виїхати за територію країни.

Наразі військовий стан та мобілізація в Україні продовжено до 9 листопада.

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