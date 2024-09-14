Виїзд за кордон на власному авто: який важливий документ потрібен і як його оформити

При виїзді за кордон на власному авто необхідна "Зелена картка". Українцям пояснили що це та як її оформити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Уряд online .

"При виїзді за кордон на власному авто знадобиться міжнародний договір страхування "Зелена картка". Це автострахування цивільно-правової відповідальності - обов’язкове для водіїв, що прямують в інші країни", - йдеться у повідомленні.

Цей документ забезпечить відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП з вини страхувальника за кордоном.

Що треба для оформлення "Зеленої картки"

Для оформлення знадобляться:

свідоцтво про реєстрацію автомобіля (технічний паспорт);

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (для фізичних осіб) / код ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

"Оформити страховку в електронній чи паперовій формі можна в страховиків, що є повними членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) або у страхових агентів страховика - повного члена МТСБУ", - зазначають спеціалісти.

Перевірити статус сертифіката "Зелена картка" можна на сайті МТСБУ.