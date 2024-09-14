Виїзд за кордон на власному авто: який важливий документ потрібен і як його оформити
При виїзді за кордон на власному авто необхідна "Зелена картка". Українцям пояснили що це та як її оформити.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Уряд online.
"При виїзді за кордон на власному авто знадобиться міжнародний договір страхування "Зелена картка". Це автострахування цивільно-правової відповідальності - обов’язкове для водіїв, що прямують в інші країни", - йдеться у повідомленні.
Цей документ забезпечить відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП з вини страхувальника за кордоном.
Що треба для оформлення "Зеленої картки"
Для оформлення знадобляться:
- свідоцтво про реєстрацію автомобіля (технічний паспорт);
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код (для фізичних осіб) / код ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
"Оформити страховку в електронній чи паперовій формі можна в страховиків, що є повними членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) або у страхових агентів страховика - повного члена МТСБУ", - зазначають спеціалісти.
Перевірити статус сертифіката "Зелена картка" можна на сайті МТСБУ.
Виїзд за кордон
З 24 лютого 2022 року в Україні діє військовий стан та мобілізація через масштабне вторгнення РФ. У зв'язку з цим чоловіки від 18 до 60 років не можуть виїхати за територію країни.
Наразі військовий стан та мобілізація в Україні продовжено до 9 листопада.
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