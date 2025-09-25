Українців попередили про затори на кордоні з Польщею та Молдовою через хасидів

Раніше РБК-Україна розповідало, що прикордонники після затримання чоловіків призовного віку, які намагаються незаконно перетнути кордон, повідомляють про це територіальні центри комплектування. Там перевіряють, чи не ухиляється людина від мобілізації та чи актуальні її військово-облікові дані.