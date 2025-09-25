Украинцев предупредили о пробках на границе с Польшей и Молдовой из-за хасидов

На границе Украины и Польши значительно увеличился пассажиропоток. Это может привести к задержкам в прохождении пунктов пропуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"После празднования Рош ха-Шана наблюдается значительный рост движения на границе с Молдовой и Польшей", - сказано в сообщении.
Состояние очередей на границе по состоянию на 14:00
С Молдовой:
С Польшей:
Пограничники работают в усиленном режиме, выставлены дополнительные наряды для ускорения оформления.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что пограничники после задержания мужчин призывного возраста, которые пытаются незаконно пересечь границу, сообщают об этом в территориальные центры комплектования. Там проверяют, не уклоняется ли человек от мобилизации и актуальны ли его военно-учетные данные.