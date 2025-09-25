RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украинцев предупредили о пробках на границе с Польшей и Молдовой из-за хасидов

Иллюстративное фото: украинцев предупредили о пробках на границе с Польшей и Молдовой (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На границе Украины и Польши значительно увеличился пассажиропоток. Это может привести к задержкам в прохождении пунктов пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"После празднования Рош ха-Шана наблюдается значительный рост движения на границе с Молдовой и Польшей", - сказано в сообщении.

Состояние очередей на границе по состоянию на 14:00

С Молдовой:

  • "Паланка-Маяки-Удобное" - 80 авто;
  • "Староказачье" - 40 авто;
  • "Могилев-Подольский" - 70 авто;
  • "Бронница" - 60 авто.

С Польшей:

  • "Краковец" - 100 авто;
  • "Шегини" -120 авто (возросло количество и пешеходов);
  • "Грушев" - 40 авто;
  • "Угринов" - 20 авто;
  • "Рава-Русская" - 20 авто;
  • "Нижанковичи" - 25 авто;
  • "Смильница" - без очередей.

Пограничники работают в усиленном режиме, выставлены дополнительные наряды для ускорения оформления.

 

Ранее РБК-Украина рассказывало, что пограничники после задержания мужчин призывного возраста, которые пытаются незаконно пересечь границу, сообщают об этом в территориальные центры комплектования. Там проверяют, не уклоняется ли человек от мобилизации и актуальны ли его военно-учетные данные.

