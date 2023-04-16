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Українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах

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Україна, Неділя 16 квітня 2023 16:06
Українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах Фото: у Карпатах загроза сходження лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українців попереджають про можливі сходження лавин у Карпатах. Рятувальники закликають не підійматися на високогір'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередження Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, 16 квітня на високогір'ї Івано-Франківської області тримається загроза сходження снігових лавин. У горах Закарпатської області небезпека очікується 16 та 17 квітня.

Рятувальники оголосили третій рівень сніголавинної небезпеки та закликають українців бути обережними у горах.

Нагадаємо, через повінь жителів Києва та низки інших областей попередили про загрозу підтоплень.

У Київській та Черкаській областях вже підтоплені декілька населених пунктів поблизу Дніпра.

У Чернігівській області очікують найбільший за 10 років паводок, а влада не виключає евакуацію населення.

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