Українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах

Українців попереджають про можливі сходження лавин у Карпатах. Рятувальники закликають не підійматися на високогір'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередження Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, 16 квітня на високогір'ї Івано-Франківської області тримається загроза сходження снігових лавин. У горах Закарпатської області небезпека очікується 16 та 17 квітня.

Рятувальники оголосили третій рівень сніголавинної небезпеки та закликають українців бути обережними у горах.

Нагадаємо, через повінь жителів Києва та низки інших областей попередили про загрозу підтоплень.

У Київській та Черкаській областях вже підтоплені декілька населених пунктів поблизу Дніпра.

У Чернігівській області очікують найбільший за 10 років паводок, а влада не виключає евакуацію населення.

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