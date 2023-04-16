ua ru
Вс, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах

Новина українською →
Украина, Воскресенье 16 апреля 2023 16:06
Украинцев предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах Фото: в Карпатах угроза схождения лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцев предупреждают о возможном сходе лавин в Карпатах. Спасатели призывают не подниматься на высокогорье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 16 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется угроза схождения снежных лавин. В горах Закарпатской области опасность ожидается 16 и 17 апреля.

Спасатели объявили третий уровень снеголавинной опасности и призывают украинцев біть острожными в горах.

Напомним, из-за наводнения жителей Киева и ряда других областей предупредили об угрозе подтоплений.

В Киевской и Черкасской областях уже подтоплены несколько населенных пунктов вблизи Днепра.

В Черниговской области ожидают самый большой за 10 лет паводок, а власти не исключают эвакуацию населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Погода в Украине Карпаты ГСЧС гори
NEWS
Кабмин расширил полномочия военкоматов: как будут выдавать повестки
Кабмин расширил полномочия военкоматов: как будут выдавать повестки
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине