Украинцев предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах

Украинцев предупреждают о возможном сходе лавин в Карпатах. Спасатели призывают не подниматься на высокогорье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 16 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется угроза схождения снежных лавин. В горах Закарпатской области опасность ожидается 16 и 17 апреля.

Спасатели объявили третий уровень снеголавинной опасности и призывают украинцев біть острожными в горах.

Напомним, из-за наводнения жителей Киева и ряда других областей предупредили об угрозе подтоплений.

В Киевской и Черкасской областях уже подтоплены несколько населенных пунктов вблизи Днепра.

В Черниговской области ожидают самый большой за 10 лет паводок, а власти не исключают эвакуацию населения.

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