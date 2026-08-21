Українців попередили про загрозу провокацій та диверсій на День Незалежності

У День Незалежності України, 24 серпня, Росія може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

СБУ закликає українців бути пильними та відповідально ставитися до власної безпеки.

Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися кількох базових правил:

не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття;

не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти;

у разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності - повідомляйте правоохоронцям;

не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об’єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо;

не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових;

не виконуйте прохання невідомих осіб (навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів), які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото- чи відеозйомку певних об’єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.

Окремо СБУ звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучати українців до підготовки терактів та вчинення диверсій.

"Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об’єкти або інші протиправні дії - не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ", - закликали у Службі безпеки.