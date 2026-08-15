Німеччина посилила попередження щодо поїздок в Україну напередодні Дня незалежності

Німеччина оновила рекомендації щодо поїздок в Україну напередодні Дня незалежності. У Берліні попередили про можливе посилення російських ударів по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Німеччини.

У німецькому МЗС зазначили, що в Україні тривають бойові дії, а Росія майже щодня завдає повітряних ударів із використанням ракет, крилатих ракет та безпілотників. При цьому небезпека може стосуватися будь-якої частини країни.

Окремо у відомстві звернули увагу на День незалежності України, який відзначатимуть 24 серпня. У цей період не можна виключати посилення російських атак.

Під ударом, за оцінкою німецької сторони, можуть опинитися як об'єкти інфраструктури, зокрема енергетичні об'єкти та транспортні вузли, так і цивільні цілі.

У Німеччині також нагадали, що повітряний простір України закритий, тому в'їзд і виїзд можливі лише наземним транспортом.

Що радять громадянам Німеччини

Якщо поїздку до України неможливо відкласти через професійні обставини, у МЗС Німеччини радять заздалегідь розробити детальний план безпеки.

Громадянам рекомендують встановити український застосунок для отримання сповіщень про повітряні тривоги, заздалегідь визначити найближче укриття та стежити за повідомленнями місцевої влади й ЗМІ.

Також німцям радять дотримуватися комендантської години та зареєструватися у списку кризового реагування Міністерства закордонних справ Німеччини.

У відомстві окремо попередили, що через російську агресію можливості надання допомоги громадянам Німеччини в Україні залишаються дуже обмеженими.