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Німеччина посилила попередження щодо поїздок в Україну напередодні Дня незалежності

14:36 15.08.2026 Сб
2 хв
У Берліні очікуютьє, що російські атаки можуть посилитися до 24 серпня
aimg Марія Науменко
Німеччина посилила попередження щодо поїздок в Україну напередодні Дня незалежності Фото: пара туристів із валізами під час подорожі (Getty Images)
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Німеччина оновила рекомендації щодо поїздок в Україну напередодні Дня незалежності. У Берліні попередили про можливе посилення російських ударів по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Німеччини.

У німецькому МЗС зазначили, що в Україні тривають бойові дії, а Росія майже щодня завдає повітряних ударів із використанням ракет, крилатих ракет та безпілотників. При цьому небезпека може стосуватися будь-якої частини країни.

Окремо у відомстві звернули увагу на День незалежності України, який відзначатимуть 24 серпня. У цей період не можна виключати посилення російських атак.

Під ударом, за оцінкою німецької сторони, можуть опинитися як об'єкти інфраструктури, зокрема енергетичні об'єкти та транспортні вузли, так і цивільні цілі.

У Німеччині також нагадали, що повітряний простір України закритий, тому в'їзд і виїзд можливі лише наземним транспортом.

Що радять громадянам Німеччини

Якщо поїздку до України неможливо відкласти через професійні обставини, у МЗС Німеччини радять заздалегідь розробити детальний план безпеки.

Громадянам рекомендують встановити український застосунок для отримання сповіщень про повітряні тривоги, заздалегідь визначити найближче укриття та стежити за повідомленнями місцевої влади й ЗМІ.

Також німцям радять дотримуватися комендантської години та зареєструватися у списку кризового реагування Міністерства закордонних справ Німеччини.

У відомстві окремо попередили, що через російську агресію можливості надання допомоги громадянам Німеччини в Україні залишаються дуже обмеженими.

Тим часом у липні 2026 року в Україні зафіксували найвищу кількість цивільних жертв від початку повномасштабного вторгнення.

За даними ООН, за місяць загинули щонайменше 437 людей, ще 2610 отримали поранення.

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