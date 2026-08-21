Украинцев предупредили об угрозе провокаций и диверсий в День Независимости

В День Независимости Украины, 24 августа, Россия может использовать массовые меры по совершению обстрелов, провокаций, терактов, диверсий, кибератак и других преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

СБУ призывает украинцев быть бдительными и ответственно относиться к собственной безопасности.

Накануне и во время праздничных мероприятий следует соблюдать несколько базовых правил:

не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и заранее определите ближайшее укрытие;

не приближайтесь к подозрительным предметам и не пытайтесь самостоятельно их перемещать или проверять;

в случае обнаружения подозрительных лиц, предметов или других признаков возможной незаконной деятельности – сообщайте правоохранителям;

не публикуйте фото и видео с указанием местоположений военных, объектов критической инфраструктуры, блокпостов, средств противовоздушной обороны и т.п.;

не распространяйте информацию о последствиях обстрелов, работе ПВО или перемещении украинских военных;

не выполняйте просьбы неизвестных лиц (даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов), которые предлагают выполнить сомнительные поручения, в частности, осуществить фото- или видеосъемку определенных объектов, передать пакет или оставить предмет в определенном месте.

Отдельно СБУ обращает внимание граждан на попытки российских спецслужб привлекать украинцев к подготовке терактов и совершению диверсий.

"Если неизвестные предлагают деньги за поджоги, повреждение имущества, установку неизвестных предметов, сбор информации о военных объектах или другие противоправные действия - не соглашайтесь на такие предложения и немедленно сообщайте об этом СБУ", - призвали в Службе безопасности.