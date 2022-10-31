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Українців попередили про загрозу повторних ракетних ударів

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Понеділок 31 жовтня 2022 09:17
Українців попередили про загрозу повторних ракетних ударів Фото: українців попередили про загрозу повторних ракетних ударів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українців попередили про загрозу повторних ракетних ударів. Повітряна тривога триває по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Залишаємося в укриттях. Повітряна тривога триває. Є ймовірність повторних обстрілів. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО. Пам'ятайте про власну безпеку", - написав він.

Крім того, керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє, що наступні ракетні удари можуть бути завдані з 9:03 до 9:35.

Також зазначимо, що після першої атаки на Київ місцевим жителям почали надходити повідомлення від ДСНС, у яких попереджається про високу ймовірність ракетних ударів територією України протягом усього дня.

Нагадаємо, 31 жовтня з самого ранку окупанти атакують міста України ракетами. Росіяни продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі країни. Частину ракет було знищено системами протиповітряної оборони, проте деякі влучили у ціль.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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