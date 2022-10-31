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Украинцев предупредили об угрозе повторных ракетных ударов

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Понедельник 31 октября 2022 09:17
Украинцев предупредили об угрозе повторных ракетных ударов Фото: украинцев предупредили об угрозе повторных ракетных ударов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинцев предупредили об угрозе повторных ракетных ударов. Воздушная тревога продолжается по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Остаемся в укрытиях. Воздушная тревога продолжается. Есть вероятность повторных обстрелов. Ни в коем случае не фотографируйте место прилета и работу ПВО. Помните о собственной безопасности", - написал он.

Кроме того, руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает, что следующие ракетные удары могут быть нанесены с 9:03 до 9:35.

Также отметим, что после первой атаки на Киев местным жителям начали приходить сообщения от ГСЧС, в которых предупреждается о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины на протяжении всего дня.

Напомним, 31 октября с самого утра оккупанты атакуют города Украины ракетами. Россияне продолжают наносить удары по критической инфраструктуре страны. Часть ракет были уничтожены системами противовоздушной обороны, однако некоторые попали в цель.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России - читайте в материале РБК-Украина.

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