Украинцев предупредили об угрозе повторных ракетных ударов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Остаемся в укрытиях. Воздушная тревога продолжается. Есть вероятность повторных обстрелов. Ни в коем случае не фотографируйте место прилета и работу ПВО. Помните о собственной безопасности", - написал он.

Кроме того, руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает, что следующие ракетные удары могут быть нанесены с 9:03 до 9:35.

Также отметим, что после первой атаки на Киев местным жителям начали приходить сообщения от ГСЧС, в которых предупреждается о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины на протяжении всего дня.