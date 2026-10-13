Українців попередили про відключення світла 14 жовтня: якими будуть графіки

У частині регіонів України завтра, 14 жовтня, діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
Як зазначили у компанії, 14 жовтня відключатимуть світло наступним чином:
У компанії попередили, що ситуація із відключеннями може змінюватися протягом дня.
У "Полтаваобленерго" попередили, що в області діятимуть такі обмеження:
У "Черкасиобленерго" також попередили мешканців області про графіки, але поки що їх не оприлюднили.
У Київській області 14 жовтня діятимуть такі графіки відключень світла:
У Харківській області, за даними "Харківобленерго", планують запровадити такі обмеження електропостачання:
У Сумській області графіки відключень світла будуть такими:
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Київ не готовий до зими і всі кияни це розуміють.