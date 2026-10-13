Українців попередили про відключення світла 14 жовтня: якими будуть графіки

Як зазначили у компанії, 14 жовтня відключатимуть світло наступним чином:

з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).

У компанії попередили, що ситуація із відключеннями може змінюватися протягом дня.

Графіки по областях

Полтавська область

У "Полтаваобленерго" попередили, що в області діятимуть такі обмеження:

з 06:00 до 08:00 графік погодинних відключень в обсязі 0,5 черг.

з 08:00 до 16:00 графік погодинних відключень в обсязі 1,5 черг.

з 16:00 до 22:00 графік погодинних відключень в обсязі 2 черг.

з 22:00 до 23:59 графік погодинних відключень в обсязі 1,5 черг.

Черкаська область

У "Черкасиобленерго" також попередили мешканців області про графіки, але поки що їх не оприлюднили.

Київська область

У Київській області 14 жовтня діятимуть такі графіки відключень світла:

Харківська область

У Харківській області, за даними "Харківобленерго", планують запровадити такі обмеження електропостачання:

група 1.1 - 08:00-09:00; 16:00–19:30;

група 1.2 - 06:00-09:00; 16:00–19:30;

група 2.1 - 16:00-19:30;

група 2.2 - 08:00-09:00; 16:00–19:30;

група 3.1 - 09:00-12:30; 19:30–23:00;

група 3.2 - 09:00-12:30; 19:30–22:00;

група 4.1 - 19:30-23:00;

група 4.2 - 09:00-12:30; 19:30–23:00;

група 5.1 - 12:30-16:00; 23:00–24:00;

група 5.2 - 12:30-16:00;

група 6.1 - 23:00-24:00;

група 6.2 - 12:30-16:00; 23:00–24:00.

Сумська область

У Сумській області графіки відключень світла будуть такими: