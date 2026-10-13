Украинцев предупредили об отключениях света 14 октября: какими будут графики

В части регионов Украины завтра, 14 октября, будут действовать графики почасовых отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
Как отметили в компании, 14 октября отключать свет будут следующим образом:
В компании предупредили, что ситуация с отключениями может меняться в течение дня.
В "Полтаваоблэнерго" предупредили, что в области будут действовать такие ограничения:
В "Черкассыоблэнерго" также предупредили жителей области о графиках, но пока что их не обнародовали.
В Киевской области 14 октября будут действовать такие графики отключений света:
В Харьковской области, по данным "Харьковоблэнерго", планируют ввести такие ограничения электроснабжения:
В Сумской области графики отключений света будут следующими:
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев не готов к зиме и все киевляне это понимают.