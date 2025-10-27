ua en ru
Головна » Бізнес » Енергетика

Українців попередили про відключення світла 28 жовтня: коли введуть графіки

Україна, Понеділок 27 жовтня 2025 20:25
UA EN RU
Українців попередили про відключення світла 28 жовтня: коли введуть графіки Ілюстративне фото: в Україні 28 жовтня відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 28 жовтня, відключатимуть світло за графіками. Вони набудуть чинності з самого ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

"Завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи з обмеження споживання", - ідеться в повідомленні компанії.

Там попередили, що графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг діятимуть із 08:00 до 22:00.

При цьому графіки обмеження потужності для промисловості введуть з 07:00 до 22:00.

В "Укренерго" звернули увагу, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінити.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у низці регіонів України запровадили графіки відключень світла після масованого удару російських окупантів, який відбувся в ніч на 22 жовтня.

Тоді ворог навмисно атакував енергетичні об'єкти України, зокрема й у Києві.

Відтоді відключення світла запроваджували практично щодня, крім неділі, 26 жовтня.

Сьогодні, 27 жовтня, спочатку не очікувалися погодинні відключення світла для побутових споживачів. Але ситуація різко змінилася й енергетикам довелося повернути обмеження.

До слова, сьогодні, 26 жовтня, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров розповів про важливе рішення для мобільного зв'язку під час відключень.

За його словами, в Україні з'являться нові вишки мобільного зв'язку з аварійним живленням, щоб забезпечити їхню роботу в умовах відключень світла.

Також резервні джерела енергії перерозподілять - тепер їх стане більше на прифронтових територіях.

