Українців попередили про відключення світла 28 жовтня: коли введуть графіки
В Україні завтра, 28 жовтня, відключатимуть світло за графіками. Вони набудуть чинності з самого ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
"Завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи з обмеження споживання", - ідеться в повідомленні компанії.
Там попередили, що графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг діятимуть із 08:00 до 22:00.
При цьому графіки обмеження потужності для промисловості введуть з 07:00 до 22:00.
В "Укренерго" звернули увагу, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінити.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, у низці регіонів України запровадили графіки відключень світла після масованого удару російських окупантів, який відбувся в ніч на 22 жовтня.
Тоді ворог навмисно атакував енергетичні об'єкти України, зокрема й у Києві.
Відтоді відключення світла запроваджували практично щодня, крім неділі, 26 жовтня.
Сьогодні, 27 жовтня, спочатку не очікувалися погодинні відключення світла для побутових споживачів. Але ситуація різко змінилася й енергетикам довелося повернути обмеження.
До слова, сьогодні, 26 жовтня, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров розповів про важливе рішення для мобільного зв'язку під час відключень.
За його словами, в Україні з'являться нові вишки мобільного зв'язку з аварійним живленням, щоб забезпечити їхню роботу в умовах відключень світла.
Також резервні джерела енергії перерозподілять - тепер їх стане більше на прифронтових територіях.