Украинцев предупредили об отключениях света 28 октября: когда введут графики

Иллюстративное фото: в Украине 28 октября будут отключать свет (Getty Images)

В Украине завтра, 28 октября, будут отключать свет по графикам. Они вступят в силу с самого утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 28 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления", - сказано в сообщении компании. Там предупредили, что графики почасовых отключений объемом от 1 до 2 очередей будут действовать с 08:00 до 22:00. При этом графики ограничения мощности для промышленности введут с 07:00 до 22:00. В "Укрэнерго" обратили внимание, что время и объем применения ограничений могут изменить.