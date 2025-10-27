ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Украинцев предупредили об отключениях света 28 октября: когда введут графики

Украина, Понедельник 27 октября 2025 20:25
UA EN RU
Украинцев предупредили об отключениях света 28 октября: когда введут графики Иллюстративное фото: в Украине 28 октября будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 28 октября, будут отключать свет по графикам. Они вступят в силу с самого утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 28 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления", - сказано в сообщении компании.

Там предупредили, что графики почасовых отключений объемом от 1 до 2 очередей будут действовать с 08:00 до 22:00.

При этом графики ограничения мощности для промышленности введут с 07:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что время и объем применения ограничений могут изменить.

Отключения света в Украине

Напомним, в ряде регионов Украины ввели графики отключений света после массированного удара российских оккупантов, который состоялся в ночь на 22 октября.

Тогда враг намеренно атаковал энергетические объекты Украины, в том числе и в Киеве.

С тех пор отключения света вводили практически каждый день, кроме воскресенья, 26 октября.

Сегодня, 27 октября, изначально не ожидались почасовые отключения света для бытовых потребителей. Но ситуация резко поменялась и энергетикам пришлось вернуть ограничения.

К слову, сегодня, 26 октября, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал о важном решении для мобильной связи во время отключений.

По его словам, в Украине появятся новые вышки мобильной связи с аварийным питанием, чтобы обеспечить их работу в условиях отключений света.

Также резервные источники энергии перераспределят - теперь их станет больше на прифронтовых территориях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключение света
Новости
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию