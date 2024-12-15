Українців попередили про відключення світла не за графіком в одній з областей

"З 11:00 до 14:00 в Рівному відбудеться відключення світла поза графіком", - розповів він.

Зокрема, за даними голови ОВА, повністю або частково будуть відімкнуті від електропостачання понад 60 вулиць. А саме: Стельмаха, Відінська, Бандери, Енергетиків, мікрорайони Новий Двір, Червоні гори, у районі Щасливому.

Також відключення застосують до сіл, що розташовані неподалік Рівного - Колоденка, Порозове, Тайкури, Корнин, Біла Криниця, Глинки.

"Прошу з розумінням поставитися до цього вимушеного заходу. Його мета - покращити електропостачання до осель жителів області", - звернувся Коваль.