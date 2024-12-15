Украинцев предупредили об отключении света не по графику в одной из областей

"С 11:00 до 14:00 в Ровно состоится отключение света вне графика", - рассказал он.

В частности, по данным главы ОВА, полностью или частично будут отключены от электроснабжения более 60 улиц. А именно: Стельмаха, Видинская, Бандеры, Энергетиков, микрорайоны Новый Двор, Красные горы, в районе Счастливом.

Также отключения применят к селам, расположенным неподалеку от Ровно - Колоденка, Порозовое, Тайкуры, Корнин, Белая Криница, Глинки.

"Прошу с пониманием отнестись к этой вынужденной мере. Ее цель - улучшить электроснабжение в дома жителей области", - обратился Коваль.