Українців попередили про спалах Еболи в Африці: куди краще не їхати

"МЗС України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до регіону, враженого епідемією. Вірус швидко поширюється провінціями Ітурі та Південне Ківу", - йдеться у заяві.

Тим українцям, які вже перебувають на території ДР Конго, рекомендується:

не їздити до згаданих провінцій;

дотримуватися вказівок місцевих компетентних органів;

відстежувати офіційні повідомлення Посольства України в ДР Конго.

Що відомо про спалах

Станом на 16 травня 2026 року в провінції Ітурі (Демократична Республіка Конго) підтвердили вісім випадків зараження вірусом Бундібугіо. Окрім цього, медичні служби повідомили про 246 підозр на інфікування та 80 ймовірних смертей.

Нові випадки також зафіксували в Уганді. У Кампалі 15-16 травня підтвердили два випадки захворювання, один із яких завершився смертю. Обидва інфіковані прибули з території ДР Конго. Ще один випадок підтвердили в Кіншасі - після повернення пацієнта з Ітурі.

У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначають, що реальна кількість хворих може бути вищою, адже в регіоні продовжують реєструвати численні осередки смертей і підозрілі випадки вірусної геморагічної лихоманки.