Украинцев предупредили о вспышке Эболы в Африке: куда лучше не ехать

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в регионы Демократической Республики Конго, которые поражены вирусом Эбола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.
"МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в регион, пораженный эпидемией. Вирус быстро распространяется по провинциям Итури и Южное Киву", - говорится в заявлении.
Тем украинцам, которые уже находятся на территории ДР Конго, рекомендуется:
По состоянию на 16 мая 2026 года в провинции Итури (Демократическая Республика Конго) подтвердили восемь случаев заражения вирусом Бундибугио. Кроме этого, медицинские службы сообщили о 246 подозрениях на инфицирование и 80 вероятных смертей.
Новые случаи также зафиксировали в Уганде. В Кампале 15-16 мая подтвердили два случая заболевания, один из которых завершился смертью. Оба инфицированных прибыли с территории ДР Конго. Еще один случай подтвердили в Киншасе - после возвращения пациента из Итури.
Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что реальное количество больных может быть выше, ведь в регионе продолжают регистрировать многочисленные очаги смертей и подозрительные случаи вирусной геморрагической лихорадки.
