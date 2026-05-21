Украинцев предупредили о вспышке Эболы в Африке: куда лучше не ехать

15:35 21.05.2026 Чт
2 мин
Что делать тем украинцам, которые уже находятся в пораженных вирусом регионах?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинцев призвали воздержаться от поездок в ДР Конго (Getty Images)

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в регионы Демократической Республики Конго, которые поражены вирусом Эбола.

"МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в регион, пораженный эпидемией. Вирус быстро распространяется по провинциям Итури и Южное Киву", - говорится в заявлении.

Тем украинцам, которые уже находятся на территории ДР Конго, рекомендуется:

  • не ездить в упомянутые провинции;
  • следовать указаниям местных компетентных органов;
  • отслеживать официальные сообщения Посольства Украины в ДР Конго.

Что известно о вспышке

По состоянию на 16 мая 2026 года в провинции Итури (Демократическая Республика Конго) подтвердили восемь случаев заражения вирусом Бундибугио. Кроме этого, медицинские службы сообщили о 246 подозрениях на инфицирование и 80 вероятных смертей.

Новые случаи также зафиксировали в Уганде. В Кампале 15-16 мая подтвердили два случая заболевания, один из которых завершился смертью. Оба инфицированных прибыли с территории ДР Конго. Еще один случай подтвердили в Киншасе - после возвращения пациента из Итури.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что реальное количество больных может быть выше, ведь в регионе продолжают регистрировать многочисленные очаги смертей и подозрительные случаи вирусной геморрагической лихорадки.

Напомним, страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приняли глобальное соглашение, которое направлено на предотвращение будущих пандемий.

РБК-Украина также писало, что на круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка опасного штамма хантавируса Andes. Он уже унес несколько жизней, а эпидемиологи сейчас наблюдают за пассажирами, которые разъехались по миру.

