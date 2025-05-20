Країни ВООЗ ухвалили глобальну угоду щодо запобігання пандеміям
Країни-члени Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) ухвалили глобальну угоду. Вона спрямована на запобігання майбутнім пандемія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Проєкт тексту угоди щодо пандемії був одноголосно схвалений на 78-й Всесвітній асамблеї охорони здоров'я ВООЗ, хоча США були відсутні після того, як президент Дональд Трамп вивів країну з організації ООН у січні.
Проте очікується, що подальші переговори щодо додаткового додатка до угоди про систему обміну патогенами та доступу до вакцин триватимуть ще рік
Текст містить пропозиції, спрямовані на запобігання майбутнім пандеміям, такі як спостереження, зміцнення ланцюгів постачання та будівництво дослідницьких центрів у регіонах з низьким рівнем доходу.
Спочатку його було розроблено у відповідь на пандемію COVID-19, яка виявила прогалини в доступі до вакцин та ліків між країнами з високим та низьким рівнем доходу.
Експерти кажуть, що юридично обов'язкова угода стала ще більш важливою з огляду на нові загрози здоров'ю, зокрема пташиний грип H5N1, нові спалахи кору, мікобактеріальний грип та постійні занепокоєння щодо лихоманки Ебола.
"Світ сьогодні безпечніший", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у відповідь на прийняття угоди.
Він назвав угоду "визнанням міжнародної спільноти того, що наші громадяни, суспільства та економіки не повинні бути залишені вразливими до повторних втрат, подібних до тих, що були зазнані під час COVID-19".
Угода ВООЗ
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що члени Всесвітньої організації охорони здоров’я досягли історичної угоди щодо того, які уроки винести після COVID-19 і як підготувати світ до майбутніх пандемій.
Проблеми на шляху до угоди включали питання справедливого розподілу ліків і вакцин між багатими та біднішими країнами.
Варто відзначити, що це лише другий випадок за 75 років існування ВООЗ, коли країни-члени змогли досягти обов’язкової для виконання угоди. Першою була рамкова конвенція з боротьби проти тютюну, ухвалена у 2003 році.
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