Українців попередили про складнощі при перетині кордону з Польщею

Обмеження в'їзду з боку Польщі

Нагадаємо, що 1 липня Польща обмежила в'їзд українських вантажівок до країни через КПП на кордоні з Україною.

Польські прикордонники пропускали лише ті вантажівки, які мали дозвіл на міжнародні вантажні перевезення чи книжечку ЄКМТ.

Однак вже надвечір того ж дня рух вантажівок з українською реєстрацією через пункти пропуску на кордоні з Польщею було відновлено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.