Украинцев предупредили о сложностях при пересечении границы с Польшей

Ограничение въезда со стороны Польши

Напомним, что 1 июля Польша ограничила въезд украинских грузовиков в страну из-за КПП на границе с Украиной.

Польские пограничники пропускали только те грузовики, которые имели разрешение на международные грузовые перевозки или книжечку ЕКМТ.

Однако уже к вечеру того же дня движение грузовиков с украинской регистрацией через пункты пропуска на границе с Польшей было возобновлено.

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