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Польща обмежила пропуск українських вантажівок через кордон: в чому справа

Понеділок 01 липня 2024 10:24
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Польща обмежила пропуск українських вантажівок через кордон: в чому справа Ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 1 липня, Польща обмежила пропуск для українських вантажних транспортних засобів, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.

Як відзначили Держмитслужбі, обмеження почало діяти з 00:00.

Зазначається, що для перетину кордону в бік Польщі українським вантажним транспортним засобам необхідно мати з собою дозвіл на міжнародні вантажні перевезення або ж книжечку ЄКМТ.

"Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі", - додали у Держмитслужбі.

Книжечка ЄКМТ

Це багатосторонній дозвіл, який видається перевізникам та дозволяє їм вільно пересуватись серед 44 країн-учасниць Європейської Конференції Міністрів Транспорту

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща нещодавно також призупинила вантажні перевезення для транспортних засобів із Білорусі та Росії.

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