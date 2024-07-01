На кордоні України з Польщею відновили пропуск вантажівок
Рух вантажівок із українською реєстрацією через пункти пропуску на кордоні з Польщею було відновлено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України в Telegram.
У митній службі наголосили, що рух вантажівок відновили через пункти пропуску Волинської митниці.
Така сама ситуація і на пунктах пропуску у зоні діяльності Львівської митниці.
У ДМСУ пояснили, що пропуск вантажівок відновили після того, як польська сторона врегулювала питання щодо в'їзду до країни вантажівок з українською реєстрацією.
Що передувало
Нагадаємо, раніше 1 липня стало відомо, що Польща обмежила в'їзд українських вантажівок до країни через КПП на кордоні з Україною.
Польські прикордонники пропускали лише ті вантажівки, які мали дозвіл на міжнародні вантажні перевезення чи книжечку ЄКМТ.
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