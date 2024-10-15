Українців попередили про сильні заморозки найближчими днями: де чекати похолодання

"Увага! Дістаємо пуховички та шарфики, бо вже від завтра та протягом наступних трьох днів майже по всій Україні очікуються сильні заморозки 0 -5 градусів", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що значно похолодає у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській й Дніпропетровській областях, а також у північних і західних областях.

У Києві та області на заморозки слід чекати вже з 17 жовтня.

В Україні встановили другий (помаранчевий) рівень небезпеки. У ДСНС нагадали, що у гори краще підійматися лише за сприятливої погоди.

Прогноз погоди на завтра

За словами синоптика Наталки Діденко, заморозки найближчої ночі переважно очікуються у західних областях. Але 17, 18, 19 та 20 жовтня вже на більшості території України буде мінусова температура.

Завтра, 16 жовтня, на заході вночі заморозки від 0 до -3 градусів, вдень +9 +12, на Закарпатті до +16 градусів, без опадів.

На півночі періодично дощ, а температура повітря у межах +8 +11 градусів. У центральних областях місцями дощ, вдень +9 +13 градусів.



На сході також завтра дощ, вдень стовпчики термометрів покажуть +11 +14 градусів. У південній частині очікуються дощі, місцями навіть сильні опади. Температура повітря протягом дня +11 +16 градусів.



У Києві завтра очікується хмарна волога погода із періодичним дощем. Вночі +3 +4 градуси, вдень +10 градусів.

