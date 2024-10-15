Украинцев предупредили о сильных заморозках в ближайшие дни: где ждать похолодания

Погода в Украине завтра, 16 октября, ухудшится. Ожидаются заморозки и дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и синоптика Наталью Диденко в Telegram.
"Внимание! Достаем пуховички и шарфики, потому что уже с завтрашнего дня и в течение следующих трех дней почти по всей Украине ожидаются сильные заморозки 0 -5 градусов", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что значительно похолодает в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в северных и западных областях.
В Киеве и области заморозки следует ожидать уже с 17 октября.
В Украине установили второй (оранжевый) уровень опасности. В ГСЧС напомнили, что в горы лучше подниматься только при благоприятной погоде.
По словам синоптика Наталки Диденко, заморозки в ближайшую ночь преимущественно ожидаются в западных областях. Но 17, 18, 19 и 20 октября уже на большинстве территорий Украины будет минусовая температура.
Завтра, 16 октября, на западе ночью заморозки от 0 до -3 градусов, днем +9 +12, на Закарпатье до +16 градусов, без осадков.
На севере периодически дождь, а температура воздуха в пределах +8 +11 градусов. В центральных областях местами дождь, днем +9 +13 градусов.
На востоке также завтра дождь, днем столбики термометров покажут +11 +14 градусов. В южной части ожидаются дожди, местами даже сильные осадки. Температура воздуха в течение дня +11 +16 градусов.
В Киеве завтра ожидается облачная погода с периодическим дождем. Ночью +3 +4 градуса, днем +10 градусов.
Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в Украине похолодает. Ожидаются первые сильные ночные заморозки.
В Минэнерго убеждены, что похолодание не приведет к возвращению к графикам отключений света.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина сделала запас газа и угля. По его словам, его должно хватить на зиму.
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