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Українців попередили про сильні пориви вітру: де очікувати негоди

Фото: українців попередили про сильні пориви вітру (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 3 жовтня, у Києві та завтра, 4 жовтня, у західних областях очікуватиметься сильний вітер. Його пориви досягатимуть швидкості 15-20 м/с.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"Увага! За даними УкрГідрометцентру, 3 жовтня в місті Києві, 4 жовтня у західних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - пише пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 3 жовтня, у деяких регіонах України прогнозується негода. Синоптики попередили про значні дощі та сильні пориви вітру.

Також очікується, що у жовтні погода порадує, як "бабиним літом", так і снігом з першими нічними заморозками.

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