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Украинцев предупредили о сильных порывах ветра: где ждать непогоды

Фото: украинцев предупредили о сильных порывах ветра (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 3 октября, в Киеве и завтра, 4 октября, в западных областях ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать скорости 15-20 м/с.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"Внимание! По данным УкрГидрометцентра, 3 октября в городе Киеве, 4 октября в западных областях местами порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 3 октября, в некоторых регионах Украины прогнозируется непогода. Синоптики предупредили о значительных дождях и сильных порывах ветра.

Также ожидается, что в октябре погода порадует как "бабьим летом", так и снегом с первыми ночными заморозками.

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