ua ru
Пн, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українців попередили про сильні пориви вітру: де очікувати негоди

Новость на русском →
Понеділок 03 жовтня 2022 16:37
Українців попередили про сильні пориви вітру: де очікувати негоди Фото: українців попередили про сильні пориви вітру (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 3 жовтня, у Києві та завтра, 4 жовтня, у західних областях очікуватиметься сильний вітер. Його пориви досягатимуть швидкості 15-20 м/с.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"Увага! За даними УкрГідрометцентру, 3 жовтня в місті Києві, 4 жовтня у західних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - пише пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 3 жовтня, у деяких регіонах України прогнозується негода. Синоптики попередили про значні дощі та сильні пориви вітру.

Також очікується, що у жовтні погода порадує, як "бабиним літом", так і снігом з першими нічними заморозками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Посли ЄС сьогодні розглянуть восьмий пакет санкцій проти Росії
Посли ЄС сьогодні розглянуть восьмий пакет санкцій проти Росії
DAILY
Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися