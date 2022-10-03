Українців попередили про сильні пориви вітру: де очікувати негоди

Сьогодні, 3 жовтня, у Києві та завтра, 4 жовтня, у західних областях очікуватиметься сильний вітер. Його пориви досягатимуть швидкості 15-20 м/с.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-кана л ДСНС.

"Увага! За даними УкрГідрометцентру, 3 жовтня в місті Києві, 4 жовтня у західних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - пише пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 3 жовтня, у деяких регіонах України прогнозується негода. Синоптики попередили про значні дощі та сильні пориви вітру.

Також очікується, що у жовтні погода порадує, як "бабиним літом", так і снігом з першими нічними заморозками.

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