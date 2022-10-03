ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцев предупредили о сильных порывах ветра: где ждать непогоды

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 16:37
Украинцев предупредили о сильных порывах ветра: где ждать непогоды Фото: украинцев предупредили о сильных порывах ветра (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 3 октября, в Киеве и завтра, 4 октября, в западных областях ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать скорости 15-20 м/с.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"Внимание! По данным УкрГидрометцентра, 3 октября в городе Киеве, 4 октября в западных областях местами порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 3 октября, в некоторых регионах Украины прогнозируется непогода. Синоптики предупредили о значительных дождях и сильных порывах ветра.

Также ожидается, что в октябре погода порадует как "бабьим летом", так и снегом с первыми ночными заморозками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Послы ЕС сегодня рассмотрят восьмой пакет санкций против России
Послы ЕС сегодня рассмотрят восьмой пакет санкций против России
DAILY
Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться