Українців попередили про шторм на морі: синоптики дали рекомендації

"Штормове попередження: у другій половині дня 19 жовтня 2023 року в Одесі очікується вітер південний, пориви 15-17 м/с", - повідомили синоптики.

У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до українців з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок.

"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами - внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", - додали в міськраді.

Нагадаємо, РБК-Україна вже повідомило, до якої погоди слід українцями підготуватись завтра.

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