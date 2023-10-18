Украинцев предупредили о шторме на море: синоптики дали рекомендации

"Штормовое предупреждение: во второй половине дня 19 октября 2023 в Одессе ожидается ветер южный, порывы 15-17 м/с", - сообщили синоптики.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к украинцам с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", - добавили в горсовете.

Напомним, РБК-Украина уже сообщило, к какой погоде следует украинцами подготовиться завтра.

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