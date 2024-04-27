Українців попередили про російський фейк стосовно арешту Залужного
Пропагандистські Telegram-канали поширюють фейк, що Зеленський віддав наказ СБУ тримати ексголовкома ЗСУ Залужного під посиленою охороною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).
Опублікована росіянами інформація не відповідає дійсності.
"Цей фейк пропаганда вже поширювала у 2023 році. Тоді вони писали, що головкома ЗСУ Залужного і командувача Сухопутних військ Сирського заарештували за нібито їхню незгоду з позицією президента Зеленського", - йдеться в повідомленні.
Насправді, Залужного було назначено послом України у Великій Британії.
Російські окупанти постійно поширюють фейки
Російські окупанти розповсюджують неправдиву інформацію про нібито атаку українських військових з використанням вибухового пристрою на Запорізьку атомну електростанцію.
Раніше, росіяни вигадали фейк про главу ГУР Кирила Буданова. Нібито він потрапив у полон до окупантів.
Також росЗМІ відзначилися фейком про нібито "оприлюднення" представниками ГУР "точної дати повалення влади президента Зеленського".
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