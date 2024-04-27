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Українців попередили про російський фейк стосовно арешту Залужного

Субота 27 квітня 2024 23:14
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Українців попередили про російський фейк стосовно арешту Залужного Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Анастасія Гришкова

Пропагандистські Telegram-канали поширюють фейк, що Зеленський віддав наказ СБУ тримати ексголовкома ЗСУ Залужного під посиленою охороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Опублікована росіянами інформація не відповідає дійсності.

"Цей фейк пропаганда вже поширювала у 2023 році. Тоді вони писали, що головкома ЗСУ Залужного і командувача Сухопутних військ Сирського заарештували за нібито їхню незгоду з позицією президента Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Насправді, Залужного було назначено послом України у Великій Британії.


Російські окупанти постійно поширюють фейки

Російські окупанти розповсюджують неправдиву інформацію про нібито атаку українських військових з використанням вибухового пристрою на Запорізьку атомну електростанцію.

Раніше, росіяни вигадали фейк про главу ГУР Кирила Буданова. Нібито він потрапив у полон до окупантів.

Також росЗМІ відзначилися фейком про нібито "оприлюднення" представниками ГУР "точної дати повалення влади президента Зеленського".

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