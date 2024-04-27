Українців попередили про російський фейк стосовно арешту Залужного

Пропагандистські Telegram-канали поширюють фейк, що Зеленський віддав наказ СБУ тримати ексголовкома ЗСУ Залужного під посиленою охороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Опублікована росіянами інформація не відповідає дійсності. "Цей фейк пропаганда вже поширювала у 2023 році. Тоді вони писали, що головкома ЗСУ Залужного і командувача Сухопутних військ Сирського заарештували за нібито їхню незгоду з позицією президента Зеленського", - йдеться в повідомленні. Насправді, Залужного було назначено послом України у Великій Британії.

