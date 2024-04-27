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Украинцев предупредили о российском фейке про арест Залужного

Суббота 27 апреля 2024 23:14
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Украинцев предупредили о российском фейке про арест Залужного Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Анастасия Гришкова

Пропагандистские Telegram-каналы распространяют фейк, о том что Зеленский приказал СБУ держать эксголовкома ВСУ Залужного под усиленной охраной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности ( SPRAVDI).

Опубликованная россиянами информация не соответствует действительности.

"Этот фейк пропаганда уже распространяла в 2023 году. Тогда они писали, что главкома ВСУ Залужного и командующего Сухопутными войсками Сырского арестовали за якобы их несогласие с позицией президента Зеленского", - говорится в сообщении.

На самом деле, Залужный был назначен послом Украины в Великобритании.

Российские оккупанты постоянно распространяют фейки.

Российские кафиры распространяют ложную информацию о якобы атаке украинских военных с использованием взрывного устройства на Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее, россияне придумали фейк о главе ГУР Кирилле Буданове. Якобы он попал в плен к кафирам.

Также росСМИ отметились фейком о якобы "обнародовании" представителями ГУР "точной даты свержения власти президента Зеленского".

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